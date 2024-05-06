«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط.. وارتفاع الأمواج يصل لـ2.5 متر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط، بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على ارتفاع الأمواج ما بين 2 لـ2.5 متر، مما قد يعوق الملاحة البحرية.

اضطراب الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أن الشواطئ الشمالية الغربية ستكون الأكثر تأثرا باضطراب الملاحة البحرية، حيث تصل سرعات الرياح بين 40 و50 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر، في حين أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء سيكون بسرعات تتراوح بين 36 و38 كيلومترا في الساعة، وذلك على مناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، أكد تقرير الأرصاد الجوية، وجود حالة استقرار على مسطح البحر الأحمر، حيث أن سرعات الرياح لا تزيد عن 33 كيلومترا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى مترين.