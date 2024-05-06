مفاجآت كبيرة وظهور لأول مرة في قائمة حسام حسن لمنتخب مصر| عاجل

يعمل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام حسن، على المفاضلة بين عدد من اللاعبين، خلال الفترة الحالية، للاستقرار بشكل نهائي على القائمة المُختارة لمعسكر يونيو المقبل.

ويضرب منتخب مصر موعدا مع بوركينا فاسو، يوم 7 يونيو المقبل، على أن يلتقي بمنتخب غينيا بيساو يوم 10 من الشهر نفسه، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حسام حسن يفاضل بين 32 لاعبا للاستقرار على قائمة معسكر يونيو

وعلم «الوطن سبورت»، أن هناك 32 لاعبًا على رادار حسام حسن إذ يفاضل بينهم لحسم القائمة النهائية لمعسكر المنتخب، حال استمرار تألقهم مع أنديتهم، خلال الفترة المقبلة، والقائمة ستشهد العديد من المفاجآت وظهور لاعبين لأول مرة تحت قيادة العميد، ويأتي على رأسهم ثلاثي الزمالك ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد، إضافة إلى لاعب خط وسط الإسماعيلي عمر الساعي، فضلًا عن احتمالية ضم 4 حراس مرمى خلال المعسكر المقبل مع إمكانية تواجد محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة، في ظل التألق اللافت لمصطفى شوبير خلال الفترة الحالية.

القائمة المنتظرة لمنتخب مصر في معسكر يونيو المقبلحراسة المرمى: محمد الشناوي (مصطفى شوبير) - محمد عواد - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر جابر - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد حجازي - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - أسامة جلال - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - حمدي فتحي - عمر الساعي.

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - رمضان صبحي - عمر مرموش - أحمد زيزو - حسين الشحات - مصطفى محمد - محمد شريف - أحمد عاطف.

وكان المنتخب المصري قد حقق المركز الثاني خلف المنتخب الكرواتي، في البطولة الودية الدولية التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، خلال شهر مارس الماضي، تحت قيادة فنية أولى لحسام حسن.