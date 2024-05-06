فنانون احتفلوا باستقبال مواليدهم الجديدة في 2024.. آخرهم نادر حمدي

احتفل مجموعة من الفنانين بإنجاب مواليد جديدة خلال 2024، وأطلقوا عليهم أسماءً مميزة، وشارك البعض فرحته باستقبال مولوده الجديد مع الجمهور، وآخرهم الفنان نادر حمدي.

نادر حمدي

استقبل الموزع الموسيقي نادر حمدي أمس مولودته «كنز»، حسب ما أعلن عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة تتضمن اسم المولود ودعاء لها بأن تكون ذرية صالحة، معلقا: «الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنّة رزقت بكنز، ولله الحمد من قبل ومن بعد»، وبعدها نشر صورة أخرى وهو يحملها.

محمد عادل إمام

واحتفل الفنان محمد إمام باستقبال مولود جديد له يوم 23 أبريل الماضي وأطلق عليه اسم «عمر»، حيث نشر عبر صفحته على فيسبوك، صورة له من أمام غرفة الأطفال حديثي الولادة وعلق عليها: «وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَات، الحمدلله رب العالمين، عمر محمد إمام وصل بالسلامة الزعيم الصغنن، اللهم أحفظه وباركلنا في جميع أطفالنا يا رب».

حازم إيهاب

واحتفل الفنان حازم إيهاب باستقبال مولودته الجديدة يوم 4 مارس الماضي وأطلق عليها اسم جميلة، حيث كتب عبر إنستجرام: «اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة، ربنا عوضني وأكرمني بأحلى هدية، سلموا على جميلة حازم إيهاب وادعولنا كتير».