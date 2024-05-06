إنجاز من ذهب.. زياد السيسي يتربع على عرش الجائزة الكبرى لسلاح السيف

على أرض «بلاد الصباح الهادئ»، سطر زياد السيسي ملحمة نصر جديدة، رفع خلالها علم مصر وخطّ بحد سيفه حكاية بطولة خالدة على صفحات التاريخ، ففي منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف، ارتقى «زياد» ليحلق عالياً في سماء المجد، ويحرز الميدالية الذهبية.

تفاصيل تتويج زياد السيسي

لم تكن رحلة «زياد» نحو الذهب مفروشة بالورود، بل واجه في طريقه عمالقة اللعبة، أبطالًا من مختلف أنحاء العالم، ففي دور الـ64، هزم بطل اليابان بمهارة فائقة، ثم واصل مسيرة انتصاراته في أدوار الـ32 وثمن النهائي، مُثبتًا قدرته على هز أعتى المقاتلين طوال البطولة وحتى الوصول إلى المحطة الأخيرة.

وفي ربع النهائي، واجه «زياد» بطل فرنسا في معركة ملحمية، لكنه لم يلين أمام صلابة خصمه، وفاز في النهاية باللمسة الذهبية، مؤكدًا قدرته على الوقوف وجهًا لوجه أمام جميع المنافسين.

إنجاز ذهبي جديد لزياد السيسي

أما في نصف النهائي، واجه زياد بطل أمريكا في منافسة حاسمة، وتمكن من حسمها لصالحه، ثم جاءت المباراة النهائية لتُكلل جهود البطل وتثبت براعته، ففي مواجهة بطل جورجيا المصنف الأول عالميًا، قاتل بشجاعة وحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة 15-13.

وبهذا الإنجاز العظيم، أثبت زياد السيسي مجددًا قدرة مصر على التألق في المحافل الدولية، وأنها موطن للأبطال الذين يسطرون ببطولاتهم صفحات خالدة في تاريخ الرياضة العربية والعالمية.