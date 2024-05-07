أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7-5-2024

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7-5-2024، فيما تراوح سعر طبق البيض بين 120 و125 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك النهائي بسعر 135 جنيهًا، بحسب آخر تحديث لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار البيض اليوم

وترصد السطور التالية أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن.

أسعار البيض الأحمر

سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء استقرارًا واضحًا عند سعر 135 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 140 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة للدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بـ77 جنيهًا، وللمستهلك بـ87 جنيهًا، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ95 جنيهًا في المزرعة، والكيلو بـ105 جنيهات للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.