10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع كبير في سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم

شهدت أسعار البيض تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد، بالتزامن مع أعياد شم النسيم، وهي الفترة التي يزيد فيها أستهلاك المصريين من البيض بكافة أنواعه، فيما بلغت قيمة التراجع نحو 10 جنيهات تقريبًا، لتسجل كرتونة البيض البلدي نحو 115 جنيهًا، وذلك وفقًا لشعبة بيض المائدة لمنتجي الدواجن.

أسعار البيض اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض اليوم الأحد 5-5-2024، وفقًا لشعبة بيض المائدة لمنتجي الدواجن.

سعر كرتونة البيض

سعر كرتونة البيض البلدي 115 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ 120 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 120 لتباع للمستهلك بـ 128 جنيهًا.

أسعار الدواجن

- سعر الدواجن البيضاء في مصر يتراوح ما بين 77 و76 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر من 85 جنيهًا إلى 92 جنيهًا.

- سعر الدواجن البلدي بلغ نحو 105 جنيهات تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين ما بين 117 و123 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو الحمراء بلغ 95 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بـ110 جنيهات للكيلو.

- سعر أمهات الدواجن البيضاء بلغ 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

- سعر البانيه اليوم في الأسواق يتراوح ما بين 195 و210 جنيهات للكيلو الواحد وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

- سعر صدور الدجاج يتراوح ما بين 122 و125 جنيهًا.

- سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

- سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيهًا.