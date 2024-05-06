تراجع سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 6-5-2024

سجّل سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 6-5-2024، تراجعًا طفيفًا في بورصة الدواجن بحسب النوع تسليم أرض المزرعة، وهو ما أثر على سعر طبق البيض في الأسواق بالنسبة للمستهلك.

سعر البيض اليوم

وتراجعت أسعار بيض المائدة في اليوم الأسواق، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6-5-2024، في المزارع وبورصة البيض.

سعر طبق البيض اليوم في مصر

هذا وقد أوضحت بيانات بورصة الدواجن، أن سعر طبق البيض الأحمر تراجع ليسجل 124 جنيهًا في المزرعة، فيما سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 119 جنيهًا، كما سجل سعر طبق البيض البلدي نحو 114 جنيهاً.

سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن استقراراً، حيث تتراوح ما بين 76 إلى 77 جنيهًا للكيلو، كما يتراوح سعر الفراخ الساسو ما بين 95 إلى 96 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 75 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر بالنسبة للمستهلك، حيث تضاف أسعار النقل والربح وغيرها.