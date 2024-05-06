«الرياضة» تمنح شباب المحافظات الحدودية فرصة المشاركة المجتمعية والسياسية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التواصل الدائم مع شباب مصر في جميع محافظات الجمهورية، وفي القلب منها المحافظات الحدودية، بهدف دمج شباب تلك المناطق مع أشقائهم بالمحافظات الأخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسة، نحو منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية، لتقديم مواهبهم ومهاراتهم، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر.

حضور مكثف للكيانات الشبابية

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير في معسكر المجمع لموسم (2023 -2024) لأبناء المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبمشاركة 150 شابا وفتاة من أبناء محافظات: «أسوان، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر»، وأعضاء الكيانات الشبابية بالمحافظة، وبحضور اللواء محمد الغباشي الخبير الاستراتيجي والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والنائب جمال الشوري، والنائب حسن أبوقديرة، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد مشايخ مطروح بمحافظة مطروح».

برنامج يستهدف شباب المحافظات الحدودية

أشار «صبحي» إلى أن برنامج «أهل مصر» هو برنامج وطني يستهدف شباب مصر في المحافظات الحدودية، وذلك بهدف دعم وتنمية المجتمعات المحلية في هذه المناطق، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن تلك البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج «أهل مصر» الذي يهدف إلى تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ علي الهوية المصرية، وإثراء معلومات الشباب وغرس روح الانتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.