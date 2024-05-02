130 شابا من المحافظات الحدودية يشاركون في ملتقى «أهل مصر» الثقافي بدمياط

شهد قصر ثقافة فارسكور في دمياط انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الـ16 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر»، برعاية نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار «يهمنا الإنسان» حتى 8 مايو المقبل.

أبناء 6 محافظات حدودية يلتقون في دمياط

وتضمن الملتقى جلسة تعريفية بفعاليات وورش الملتقى المتنوعة، بمشاركة 130 شابا وفتاة من 6 محافظات حدودية وهي: «شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر -الشلاتين وأبو رماد وحلايب-، مطروح، بالإضافة إلى شباب من محافظة القاهرة حي الأسمرات، ويستضيف الملتقى شباب من ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم.

وتضمن الملتقى الفعاليات مجموعة الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها المشغولات الجلدية، الديكوباج، التصوير الفوتوغرافي، الحلي، الأركت، المسرح، كتابة القصة، النحاس، الخيامية، الريزن.

كما تشهد فعاليات الملتقى الثقافي عددًا من المحاضرات، واللقاءات التوعوية حول النموذج والقدوة في الحياة، مجابهة الإدمان، مواجهة الأفكار المتطرفة، فرص العمل التي تمنحها الدولة للشباب، دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية لأشهر معالم دمياط

مشروع «أهل مصر»

مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية المرأة والشباب والأطفال، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.