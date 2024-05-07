«كنز في مطبخك».. إذا كنت تمتلك هذه الأقراص تمتع باستخدامات مذهلة

أصبحت أقراص غسالة الأطباق ليست حكرًا على غسل الأطباق فقط، فمع تركيبتها الفريدة من المنظفات القوية والإنزيمات، تُقدم لك هذه الأقراص حلولًا مبتكرة لتنظيف العديد من الأشياء في منزلك، ما يوفر عليك الوقت والجهد، إذ قد تساعدك على إزالة البقع العنيدة وتنظيف المصارف المسدودة؛ فهي أداة متعددة الاستخدامات بشكل مدهش لروتين التنظيف في يومك.

استخدامات أقراص غسالة الأطباق

وبحسب موقع «Tirtyl»، هناك عدة استخدامات وفوائد رائعة لأقراص غسالة الأطباق بخلاف الاستخدام التقليدي في غسل الصحون، وتتمثل هذه الاستخدامات في الآتي:

إزالة البقع من الملابس

أول ما يأتي على قائمة الاستخدامات المدهشة لأقراص غسالة الأطباق هو إزالة البقع من الملابس سواء كانت بقعة حبر عنيدة أو بقعة دهنية لا تتزحزح، يمكن لأقراص غسالة الأطباق أن تنقذك، ما عليك سوى إذابة قرص في وعاء من الماء الدافئ، ثم نقع الملابس الملطخة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، وبعد ذلك اغسل قطعة الملابس كالمعتاد وستختفي البقعة، وتترك ملابسك تبدو وكأنها جديدة.

تنظيف الغسالة

يمكنك استخدام قرص غسالة الأطباق لتنظيف الغسالة نفسها، فحتى غسالتك الموثوقة تحتاج إلى القليل من التنظيف بين الحين والآخر، للقيام بذلك ما عليك سوى إلقاء القرص في حلة الغسالة الفارغة وتشغيل دورة ساخنة، سيساعد ذلك على تحطيم أي تراكم أو أوساخ قد تكون تراكمت داخل الجهاز، ما سيجعله منتعشًا ونظيفًا، وتأكد أن هذه الطريقة سهلة وفعالة للحفاظ على تشغيل غسالتك بسلاسة لسنوات.

تحويل الملابس البيضاء إلى أكثر بياضًا

ويمكن أن تساعد أقراص غسالة الأطباق في تحويل الملابس البيضاء إلى ناصعة البياض، ما عليك سوى إضافة قرص إلى ملابسك البيضاء، إلى جانب منظف الغسيل العادي، سيساعدك هذا على تفتيح ملابسك البيضاء، ما يجعلها تبدو أكثر بياضًا وإشراقًا من أي وقت مضى، إنها طريقة بسيطة وغير مكلفة للحفاظ على ملابسك البيضاء لتبدو جديدة دون اللجوء إلى مواد التبييض القاسية أو المواد الكيميائية.

تنظيف المرحاض

ويمكنك استخدام أقراص غسالة الأطباق في تنظيف المرحاض أيضًا، فما عليك سوى إسقاط قرص غسالة الأطباق في وعاء المرحاض واتركه لمدة 10-15 دقيقة، ثم استخدم فرشاة المرحاض لفرك الوعاء وشطفه، سيساعد القرص على تحطيم أي بقع أو تراكمات، وسيتركه نظيفا ناصعا.

تنظيف سلة المهملات

يمكن أن تصبح صناديق القمامة متسخة ورائحتها كريهة بسرعة كبيرة، لكن أقراص غسالة الأطباق ستجعلها أفضل كثيرًا، ولاستخدامها: املأ سلة المهملات بالماء الساخن وأسقط بداخلها القرص، اتركه لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، ثم تخلص من الماء واشطف سلة المهملات، سيساعد القرص على التخلص من أي روائح أو تراكمات بداخلها، مما يتركها منعشة ونظيفة.

تسليك انسداد المصارف

ما عليك سوى إسقاط قرص في الصرف، ثم صب بعض الماء الساخن، واتركه لمدة بين 10-15 دقيقة، ثم قم بتشغيل بعض الماء الساخن في «البلّاعة»، سيساعد القرص على تكسير أي دهون أو زيوت قد تسد المصرف، ما يساعد على تنظيفه والتخلص من أي روائح كريهة، لاحظ أن هذه الطريقة لن تنجح إلا مع الانسدادات المؤقتة، لكنها حل عملي وسهل للصيانة الدورية لمصارفك.

تنظيف الفرن

يمكن أن تكون الأفران صعبة التنظيف، لكن أقراص غسالة الأطباق يمكن أن تساعد.. أولاً، اصنع عجينة عن طريق هرس قرص وخلطه مع الماء، ثم وزع العجينة على الجزء الداخلي من الفرن واتركه لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة وأخيرا، امسح المعجون بقطعة قماش مبللة وستنبهر.

تنظيف الجبس والبلاط

يمكن أن يكون تنظيف الجبس والبلاط أمرًا صعبًا، لكن أقراص غسالة الأطباق يمكن أن تجعل المهمة أسهل، إذا كان الجبس والبلاط لديك يبدو متسخًا بعض الشيء، فحاول استخدام قرص غسالة الأطباق لتنظيفهما، ابدأ بتبليل البلاط والجبس، ثم افرك قرصًا فوقهما حتى يذوب، واتركه لمدة بين 10-15 دقيقة، ثم افركه بفرشاة أو إسفنجة وسيجعله ذلك نظيفاً وكأنه جديد.

إزالة الشحوم من أجزاء المحرك

إذا كنت من عشاق السيارات، فقد تتفاجأ بمعرفة أنه يمكن استخدام أقراص غسالة الأطباق لتنظيف أجزاء المحرك وإزالة الشحوم منها، ما عليك سوى إذابة قرص في الماء الساخن واستخدام فرشاة أو قطعة قماش لتطبيق المحلول على الأجزاء التي تريد تنظيفها، سيساعد القرص على تحطيم أي شحوم أو أوساخ في المناطق التي تحتاج إلى التنظيف، وستبدو بعدها نظيفة ولامعة.

إزالة علامات الأقلام من الجدران

إذا كان لديك أطفال، فأنت تعلم مدى صعوبة ظهور علامات الأقلام على الجدران، لكن أقراص غسالة الأطباق يمكن أن تساعد في إزالتها، فقط قم بإذابة قرص في الماء الساخن ثم ضع هذا المحلول على علامات قلم التلوين باستخدام قطعة قماش أو إسفنجة، اتركه لبضع دقائق، ثم امسحه بقطعة قماش نظيفة.

تلميع المعادن

إذا كانت لديك أشياء معدنية قد فقدت بريقها، فيمكن أن تساعد أقراص غسالة الأطباق في إعادتها إلى الحياة، فقط قم بإذابة القرص في الماء الساخن وانقع الأجسام المعدنية في المحلول لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفه بالماء وجففه بقطعة قماش نظيفة وستصبح جديدة مرة أخرى.

تنظيف الأثاث الخارجي

يمكن أن يصبح الأثاث الخارجي متسخًا جدًا، لكن أقراص غسالة الأطباق يمكن أن تساعد.. قم بإذابة قرص في الماء الساخن ثم ضع المحلول على أثاثك الخارجي باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش، ثم اشطفه بالماء وجففه، وسترى مدى النظافة.

الأواني والمقالي المحروقة

ترك المقلاة على النار لفترة طويلة جدًا وحرق الطعام، لقد فعلنا ذلك جميعًا، لكن لا تقلق لأن أقراص غسل الأطباق يمكن أن تساعدك، فقط املأ الوعاء أو المقلاة المحروقة بالماء الساخن ثم ضع فيه قرص، واتركه بين 30 دقيقة إلى ساعة، ثم تخلص من الماء وافرك الوعاء أو المقلاة، وستنبهر.