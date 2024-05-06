تراجع أسعار سمك الماكريل في الأسواق.. بكم الكيلو اليوم؟

شهدت أسعار الأسماك تراجعا ملحوظا، خلال الفترة الحالية، نتيجة مقاطعة الأسماك في بعض المحافظات الساحلية مثل بورسعيد، حيث سجل سعر الماكريل اليوم الاثنين 6 - 5 -2024، تراجعًا بنحو بنحو 23.18 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار السمك الماكريل المجمد، اليوم الاثنين، بعد تراجعها في الأسواق تزامنًا مع الاحتفال بأعياد شم النسيم.

سعر السمك الماكريل المجمد

وسجل متوسط سعر السمك الماكريل اليوم الاثنين، 85 جنيهًا للكيلو، مقارنة مع أسعار أمس عند 108.18 جنيهات، بتراجع بنحو 23.18 جنيه.

فيما تراجع سعر السمك الماكريل، بنحو 22.53 جنيهًا، مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي التي كانت عند 107.53 جنيه.

سعر السمك المرجان

كما سجل متوسط سعر السمك المرجان، اليوم الاثنين، 95.71 جنيه للكيلو، مقارنة مع أسعار أمس عند 111.43 جنيه، بتراجع بنحو 15.72 جنيه.

سعر السمك البياض

وسجل متوسط سعر السمك البياض اليوم الاثنين، 95 جنيهًا للكيلو، مقارنة مع أسعار أمس عند 121.76 جنيه، بتراجع بنحو 26.76 جنيه.