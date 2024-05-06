انتهاء استعدادات تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بالجيزة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، اعتبارًا من غد الثلاثاء، في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.

التيسير على المواطنين في ملف التصالح

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، الجاهزية الكاملة لـ21 مركزا تكنولوجيا لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كل سبل الدعم لهم، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية على مدار الساعة، لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، فضلاً عن تعليق لافتات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين لاستيفاء الأوراق المطلوبة، والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات بما يحقق الصالح العام.

ووجه المحافظ، اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح القديمة والجديدة بالتوازي، مع مراعاة أن تكون الطلبات مستوفاة، بالإضافة إلى التسجيل الفوري لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين، كما تم خلال الاجتماع إجراء جلسة حوارية لبحث آليات تنفيذ تلقي الطلبات والاستفسارات والعقبات المتوقعة.