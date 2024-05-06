في ذكرى وفاته.. تصرف غريب لصالح سليم بعد علمه بإصابته بالسرطان

يمر اليوم 22 عامًا على رحيل صالح سليم، الأب الروحي للقلعة الحمراء وأحد أبرز أساطيرها على مدار التاريخ، فهو لا يزال حاضرًا بين الجماهير، بالمبادئ والقواعد التي رسخها في النادي، فقد تميز «المايسترو» بشخصيته القوية بين جموع الأهلاوية، والتي ظهرت بوضوح عند تلقيه خبر إصابته بمرض السرطان.

تصرف غريب بعد الإصابة بالسرطان

روى الفنان الراحل هشام سليم، نجل المايسترو، في لقاء سابق مع برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن والده سافر إلى لندن لإجراء الفحوصات الطبية التي كان منتظمًا في إجرائها، واصطحب معه في هذه الرحلة حفيدته، واتفق معها على الذهاب إلى السينما عقب عودته من المختبر الذي أجرى فيه التحاليل، وعند ذهابه لمعرفة النتيجة، أخبره الطبيب بإصابته بسرطان الكبد، وأن عليه البدء في تلقي العلاج، لكن تفاجأ الطبيب برد فعل صالح سليم وقتها، حين طلب منه المغادرة لأنه كان مرتبطًا بالذهاب إلى السينما مع حفيدته كما وعدها.

صالح سليم والسينما

صالح سليم أحد نجوم الكرة القلائل، الذين قدموا أعمالا سينمائية من بطولتهم، ولدى المايسترو 3 تجارب سينمائية فقط، وكان أولها فيلم «السبع بنات» وشاركته البطولة نادية لطفي، ليقدم بعدها فيلم «الشموع السوداء» الذي جسد فيه دور شخص كفيف، وشاركه البطولة فؤاد المهندس ونجاة الصغيرة، بينما كان آخر أعماله السينمائية فيلم «الباب المفتوح» مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ليقرر بعدها التفرغ للعمل في المجال الرياضي.

رئاسة النادي الأهلي

تولى الراحل صالح سليم رئاسة النادي الأهلي للمرة الأولى عام 1980، واستمر في منصبه 8 سنوات متتالية، ثم عاود الترشح لرئاسة النادي عام 1992، واستمر في منصبه حتى وفاته في 6 مايو عام 2002.