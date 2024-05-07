7 مصريات في مغامرة خطيرة.. «كيليجيبشان وومن» يستعد لتسلق أعلى قمة إفريقية

عُرفت السيدة المصرية بالشجاعة والحماس وعدم الخوف من الصعاب، فمنذ القِدم تسعى في طريق المغامرة لتحقيق المزيد والمزيد من النجاحات في حياتها في مختلف المجالات، وهو ما جسدته 7 سيدات مصريات قررن تسلق قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، والواقع على ارتفاع 5,895 متر.

الاستعداد للمغامرة

«كيليچيبشان وومن».. هكذا اطلقت السيدات المصريات على فريقهن، وتتراوح أعمارهن ما بين 30 و60 عامًا، حيث جاء الهدف من خوض هذا التحدي كسر الصورة النمطية المتعلقة بالعمر، إلى جانب تشجيع العديد من السيدات الأخريات وفقا لأليكساندرا كينياس، مؤسسة مبادرة سيدات مصر لتمكين المرأة وإحدى عضوات الفريق في حديثها لـ«الوطن».

موعد بدء الرحلة

تبدأ رحلة فريق «كيليچيبشان وومن» في أغسطس المقبل، ويسافرن الفريق من القاهرة إلى تنزانيا في منتصف أغسطس المقبل، ويمشين مسارا بطول 42 كيلومترا خلال 8 أيام للوصول إلى القمة، وذلك بمصاحبة مجموعة دعم ومرشدين من تنزانيا.

ويضم الفريق كلا من صفاء نظير، وهي السيدة الأصغر سنًا، وأيضا نينيت سعيد، ومي التي تعاني من مرض السرطان ورغم ذلك تتحدى الظروف، ودينا جمال، وداليا التلاوي، بالإضافة إلى متسابقة الماراثون العالمية أماني خليل، 57 عاما، والتي أكملت العديد من سباقات الماراثون، ومن ضمنها أهم 6 سباقات للماراثون في العالم، وهي أول مصرية تنهي سباق الـ«أيرون مان» في عمر الـ50 عاما.

لا يوجد لتسلق قمة جبل كليمنجارو برنامج تدريبي محدد، ولكن الأمر يحتاج إلى التمتع بلياقة بدنية وذهنية جيدة وقدرة التحمل، حيث تستغرق الرحلة ساعات طويلة من المشي