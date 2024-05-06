انخفاض مؤشر الدولار عالميا.. وتوقعات الفترة المقبلة

انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 105 نقاط اليوم، مع استمرار المستثمرين في تقييم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، بينما يتطلعون إلى تعليقات جديدة، من البنك المركزي هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر بنحو 1% حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة واستبعد الرئيس باول إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمكافحة التضخم المرتفع، مكررًا تحيز البنك المركزي للتيسير على الرغم من التأخير في التوقيت.

مؤشر الدولار اليوم عالميا

أظهرت البيانات أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 175000 وظيفة في أبريل، بانخفاض عن 315000 المضافة في مارس وأقل من توقعات السوق البالغة 243000، وتشهد الأسواق الآن 45 نقطة أساس في إجمالي التخفيضات هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار تحرك نوفمبر بالكامل.

وعلى الصعيد الخارجي، تعرض الدولار أيضًا لضغوط من الارتفاع الحاد في الين الأسبوع الماضي حيث كان يشتبه في أن بنك اليابان قد أنفق أكثر من 9 دولارات، تريليون ين لدعم عملتها.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0158 أو 0.01% إلى 105.0614 نقطة يوم الاثنين 6 مايو من 105.0771 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.