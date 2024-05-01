ارتفاع مؤشر الدولار عالميا مقتربا من أعلى مستوياته في 6 أشهر

ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 106.4 نقطة اليوم، متجهًا نحو أعلى مستوياته في ستة أشهر، مع ترقب المستثمرين لأحدث قرار سياسي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتضخم عنيد، بينما سيركز المتداولون على التوجيهات المستقبلية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

مؤشر الدولار عالميا

وفي يوم الثلاثاء، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% بعد أن أظهرت البيانات أن تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.2% خلال الربع الأول، وهي الأكبر خلال عام واحد وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 1%.

ويسلط الرقم الأخير الضوء على ضغوط الأجور المستمرة التي يمكن أن تؤدي إلى تضخيم تأثير التضخم في الاقتصاد الأمريكي، وتعزز الدولار على كافة القطاعات، مع نشاط الشراء الأكثر وضوحًا مقابل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي.

علاوة على ذلك، استمر الدولار في الارتفاع مقابل الين، حيث راهنت الأسواق على أن التدخل المشتبه به من السلطات اليابانية يوم الاثنين، لن يدعم العملة على المدى الطويل.

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0994 أو 0.09% إلى 106.4285 نقطة يوم الأربعاء 1 مايو من 106.3291 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics. على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.