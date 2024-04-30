ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بعد تراجعه في الجلسة السابقة

ارتفع مؤشر الدولار فوق 105.8 اليوم الثلاثاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة، حيث يحول المستثمرون اهتمامهم إلى اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية وخطاب متشدد من صناع السياسات، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

مؤشر الدولار عالميا

وأظهر أحدث تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أن ضغط الأسعار لا يزال مرتفعاً، مع مفاجأة في الاتجاه الصعودي للعنوان الرئيسي السنوي والتدابير الأساسية.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى تقارير الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل يوم الجمعة للحصول على أدلة حول قوة سوق العمل، وفي الوقت نفسه، خسر المؤشر 0.4% يوم الاثنين، مواجهًا ضغوطًا من الارتفاع الحاد في الين بسبب التدخل المشتبه به من السلطات اليابانية.

ومع ذلك، لم تؤكد الحكومة اليابانية ما إذا كانت قد ساعدت في دعم الين، وأكدت أنها مستعدة للعمل بشأن مسائل الصرف الأجنبي على مدار الساعة.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.0688 أو 0.07٪ إلى 105.7626 نقطة يوم الثلاثاء 30 أبريل من 105.6938 نقطة في جلسة التداول السابقة.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.