يوسف الحسيني: دور الشيخ العرجاني الوطني في سيناء لا ينسى

تساءل الإعلامي يوسف الحسيني عن سر الهجوم الكثيف على الشيخ إبراهيم العرجاني واتحاد القبائل العربية، قائلا: «ستجد أن من بدأ الهجوم على الشيخ العرجاني هم أنفسهم من كانوا مع محمد مرسي والشرعية والإخوان، ألم يقف اتحاد القبائل العربية في سيناء مع القوات المسلحة من أجل تطهيرها من الإرهاب؟ فهل نستطيع أن نمحي التاريخ وننكر هذا الدور؟».

دور الشيخ العرجاني في مواجهة الإرهاب بسيناء

وأضاف «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، «الشيخ العرجاني ابنه استشهد بسبب الإرهاب، قاعدين يهاجموا واحد ابنه استشهد بسبب الإرهاب، هل نسينا مشاهد الدواعش والإخوان والإرهابيين والتنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت مسيطرة على سيناء في 2012 و2013 وبداية 2014، وهما كانوا بيمشوا في مواكب عسكرية يستعرضوا قوتهم وهما مجموعة من الإرهابيين والفصائل المسلحة المتطرفة.. هل هذا المشهد كان يرضيك؟».

وتابع: «أهالينا في سيناء ممثلين في اتحاد القبائل العربية وواحد منهم يلعب هذا الدور الوطني الرائع العظيم والشجاع ويدفع ثمن باهظ هو حياة ابنه، مين فينا يتحمل فقدان ابن من أبنائه، هذا الابن استشهد بسبب الإرهاب في سينا ووصل تعاونه وتكاتفه مع دولته لأجل تطهير الإرهاب يجي يتعمل كيان تنموي زي اتحاد القبائل العربية».