«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى.. معتدل على المحافظات الساحلية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم البلاد طقسا مائلا للحرارة نهارا على مدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية والمحافظات المطلة على سواحل البحر المتوسط، وحار على جنوب شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية كثيفة

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية كثيفة تنتشر على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية إلى المحافظات الساحلية وتستمر حتى العاشرة صباحا تقريبا.

نشاط للرياح الشمالية والغربية

كما أكدت وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء بسرعات تتراوح بين 30 و34 كليومترا في الساعة، وذلك على فترات متقطعة طوال اليوم.

استقرار الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط الذى كانت مضطربة أمس الاثنين، فقد استقرت اليوم الثلاثاء، إذ أن نشاط الرياح بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، وبالنسبة لملاحة البحرية على مسطح البحر الأحمر فهى معتدلة اليوم، وارتفاع الأموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.