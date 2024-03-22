«الإسكان»: تسليم وحدات سكن مصر في دمياط الجديدة مايو المقبل

قالت مصادر داخل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لانتهاء تنفيذ جميع مشروعات الإسكان في المدن الجديدة، خاصة المشروعات التي تم طرحها مؤخرًا وانتهت من تنفيذها.

وأكدت المصادر أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شدد خلال الاجتماع الأخير مع قادة الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أهمية العمل على تحقيق أعلى مستوى من الأمان والرفاهية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

موعد تسليم وحدات مشروع سكن مصر

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر، ابتداءً من يوم 7 مايو القادم 2024، على أن يستمر التسليم حتى يوم 28 من ذات الشهر، على أن يتم منح المتخلفين عن الاستلام يوم 29 من مايو القادم لاستلام الوحدات.

وفي سياق منفصل، أعلنت المصادر أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة قد أرجأ موعد القرعة العلنية اليدوية لتسكين أعضاء جمعية الطلائع المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، التي كان من المقرر أن تتم يوم 26 مارس 2024، حيث توقعت المصادر إجراء قرعة التسكين إلى شهر أبريل 2024.

تسليم 1080وحده سكنية بمشروع الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

وكان جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة قد أعلن عن بدء تسليم وحدات مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث، بعدد 54 عمارة تضم 1080 وحدة سكنية جديدة، بمنطقة الزهور على مساحة 2600 فدان، بداية من 22 إبريل، وحتى 11 يونيو 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.