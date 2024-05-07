طريقة عمل ليزي كيك في خطوات بسيطة.. زي المحلات

ليزي كيك من الحلويات سهلة التجهيز التي لا تحتاج وقتا لإعدادها لأنها من الأنواع الباردات التي لا تدخل الفرن، لذلك تكون مناسبة للسيدات العاملات، ويمكن تجهيزها في خطوات بسيطة حسبما أوضحته الشيف غادة التلي في برنامج «زعفران وفانيلا» المعروض على قناة cbc sofra.

مقادير ليزي كيك

400 جرام بسكويت سادة.

100 جرام زبدة.

1 علبة حليب مكثف محلى.

4 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة غير محلى.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

خطوات عمل اليزي كيك

- الخطوة الأولى: لعمل الـ ليزي كيك قومي بتكسير البسكويت لقطع صغيرة، ولا تجعله ناعم، واحضري طبقا صغيرا وضعيه على نار متوسطة وذوبي به الزبدة به وضيفي والحليب المكثف المحلى الكاكاو والفانيليا ورشة الملح.

- الخطوة الثانية: قلبي حتى تختلط المكونات، وارفعي الإناء من على النار وضيفي البسكويت المكسر إلى الخليط، واخلطي المكونات حتى تتأكدي من تغليف البسكويت بالكاكاو.

- الخطوة الثالثة: انقلي الخليط لقالب الكيك مبطن بورق الزبدة، واستخدمي ملعقة لضغط الخليط بشكل متساوي في القالب، وغطي الصينية أو القالب وضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتماسك الكيك.

- الخطوة الرابعة: اخرجيه من الثلاجة وقطعيه لشرائح وقدمه باردًا، ويمكنك تزيينه برقائق الشوكولاتة، أو جوز الهند المبشور أو المكسرات حسب الرغبة.