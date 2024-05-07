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«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم على القاهرة والسواحل الشمالية

كتب:

انتصار الغيطانى
09:02 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
خرائط الطقس

خرائط الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم بين درجة ودرجتين، على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

طقس مستقر 24 ساعة فقط

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستظل مستقرة بسبب استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا، وبداية من الغد تتغير قيم الحرارة العظمى حيث تعود إلى الارتفاع التدريجي بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية.

درجات الحرارة اليوم

وعن قيم ودرجات الحرارة الصغري والعظمي المتوقعة اليوم على الإسكندرية والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة ومدن القناة، كما يلي.

القاهرة: الحرارة العظمى 28 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 29 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 29 الصغرى 16

بنها: العظمى 28 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 28 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 28 الصغرى 14

السويس: العظمى 28 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 25 الصغرى 15

مطروح: العظمى 23 الصغرى 15

العلمين: العظمى 24 الصغرى 15

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