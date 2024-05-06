آية تحمل سر القرآن الكريم كله.. «إياك نعبد وإياك نستعين»

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف إنَّ هناك آية في القرآن الكريم تحمل سر الكتاب العزيز بأكمله وذلك لما تحتويه من معاني ودلائل تتفرد بها دوناً عن غيرها من الآيات الأخرى.

سورة تحمل سر القرآن الكريم

ولفت وكيل وزارة الأوقاف في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنّ تلك الآية في سورة الفاتحة وتحديداً في قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).

وتابع: «الآية مقسومة إلى نصفين، نصفها لله عز وجل وذلك قوله تعالى إياك نعبد لأن تلك هي الغاية التي خلق الله العبد من أجلها وذلك في قوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، مشيرًا إلى أنَّ النصف الآخر خاص بالعبد وذلك في قوله تعالى (وإياك نستعين)، مبينا أنه لا يستطع أحد فعل شيء أو الوصول لأي أمر دون الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه.

فضل سورة الفاتحة

وأوضح أنَّ سورة الفاتحة لها مميزات عديدة فهي السورة التي يفتتح بها القرآن الكريم، وكذلك هي السورة التي تفتتح بها الصلاة لما لها من فضل عظيم، ولذلك يستحب أن يفتتح بها الدعاء، لأنّها ستكون سببًا في استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى، إذ أن اعظم دعاء بها.

واستكمل: تشتمل سورة الفاتحة على أفضل الدعاء بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، كما أنّها تشتمل على آداب الدعاء بالحمد أولًا ثمّ الثناء ثمّ التمجيد، وإفراد العبودية لله، والاستعانة به دون سواه، مستشهدًا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا صلَّى أحدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ والثَّناءِ عليهِ ثُمَّ لَيُصَلِّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثُمَّ لَيَدْعُ بَعْدُ بِما شاءَ».