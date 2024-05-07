أغنية «يا نحلة» لهيفاء وهبي تتخطى نصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد

حققت أغنية «يا نحلة» للفنانة هيفاء وهبي، نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الموسيقية المختلفة، حيث تمكنت الأغنية من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة خلال يوم من طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «يا نحلة»

أغنية ««يا نحلة»» من غناء هيفاء وهبي، من كلمات مصطفى حسن، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ألحان بلال سرور، ميكس وماستر سليمان دميان.

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات أغنية «يا نحلة» كالتالي: «علشان أنضف منه وأفوق محتاجة غسالة ومسحوق، وأخد مشاعري فومين وأنقعها في كلور.. وأعصر قلبي وأسيبه يومين في الشمس منشور، كان بقعة كان تيت تيت تيت، كان فيروس في الزور.. كان عدوى، الله يكون في عونها اللي عليها الدور».

هيفاء وهبي أغنية وصلتلها

يشار إلى أن كانت أخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي هي أغنية «وصلتها» التي طرحتها مؤخرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع نور.