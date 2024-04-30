3 عادات يومية خاطئة تفاقم من أعراض حمى القش.. احم نفسك في فصل الربيع

تشهد البلاد في الفترة الحالية من العام تقلبات جوية تثير الرياح المحملة بالأتربة والشوائب، مما قد يسبب العديد من المشاكل الصحية عند تعرض الأنف والعينين لها، خاصة لمن يعانون من حساسية الربيع والجيوب الأنفية.

ومن بين المشكلات الصحية التي قد نتعرض لها خلال هذه الفترة، تأتي حمى القش، التي تفاقمها بعض العادات اليومية الخاطئة، وفي السطور التالية، نساعدك على تجنب هذه العادات.

أسباب وأعراض حمى القش

تنشط حمى القش خلال موسم الربيع الذي تنمو فيه الزهور بما تحتويه من حبوب اللقاح التي تحملها الرياح، وفقًا لمجلة «Meed» التي أوضحت أن حمى القش تحدث نتيجة رد فعل تحسُّسي تجاه مادة غير مفهومة بالنسبة للجسم، عندما يلتقط الغبار المتطاير في الجو فيتعامل معها جهاز المناعة على أنها مادة ضارة، ويطلق على هذا النوع من المواد مصطلح «مسببات الحساسية»، التي تتمثل أعراضها في سيلان الأنف واحتقانها، مع زيادة إفراز الدموع وحكة واحمرار في العين، بالإضافة إلى العطس بشكل متكرر.

عادات يومية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بحمى القش

هناك العديد من العادات اليومية التي نقوم بها وتعرضنا لخطر الإصابة بحمى القش، حددتها مجلة «Meed» في النقاط التالية:

1. ترك النوافذ مفتوحة خلال نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وهو ما يزيد من احتمالية تسلل الجزيئات الدقيقة المسببة للحمى والتصاقها بأجزاء من الأثاث والمفروشات.

2. إهمال تنظيف المفروشات بشكل مستمر وخاصة السراير، مما يعرضك لخطر نفاذ أجزاء الغبار وحبوب اللقاح إلى العين، مسببًا احمرارها والشعور بالحكة.

3. عدم ارتداء النظارات الشمسية عندما نضطر إلى الخروج وقت هبوب الرياح الموسمية، التي تنشط خلال فصل الربيع.