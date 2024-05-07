منصة WATCH IT تكشف عن بوستر جديد لمسلسل «دواعي السفر»

كشفت منصة WATCH IT، عن أحد بوسترات مسلسل «دواعي السفر»، الذي تنطلق أولى حلقاته يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، بطولة أمير عيد وكامل الباشا.

«انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر»

وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الإلكترونية، أحد البوسترات الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمسلسل دواعي السفر، ويحتوي على صورة الفنان أحمد فاضل، وعلقت على الصورة «انتظروا سمير في مسلسل دواعي السفر يوم 15 مايو».

أبطال مسلسل دواعي السفر

ويعتبر مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية، بطولة أمير عيد وكامل الباشا وأحمد فاضل ونادين وأحمد غزي، ويضم مجموعة من الوجوه الجديدة في مجال التمثيل، منهم لاعب الجيتار آدم الألفي، أحد أفراد فرقة «كايروكي» الشهيرة، والمؤلفة مريم نعوم، كما أنه التجربة الإخراجية الأولى للكاتب محمد ناير.

أحداث مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر حول «إبراهيم» الذي يعيش في عالم خيالي خاص به، وعندما يجد نفسه في أزمة صعبة، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي» لتتوالي الأحداث، ويصنف هذا العمل من الأعمال التي تحمل الطابع الدرامي.