7 توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الترم الثاني.. غرف عزل باللجان الأبرز

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعاً مع مديري المدارس التجريبية بتعليم الجيزة، وذلك بحضور نهال إسماعيل مدير إدارة المدارس التجريبية، ومصطفى بركات، وذلك لمناقشة التحضيرات الجارية والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

في بداية الاجتماع، رحّب وكيل الوزارة بالحضور، ثم تحدث عن آلية سير العملية الامتحانية، والالتزام والانضباط، من جانب المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إلى عدة نقاط، كان من أهمها:

- منع دخول الهاتف المحمول منعاً باتاً، أو أي وسيلة اتصال أخرى .

- الإشراف اليومي وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

- الاهتمام بنظافة اللجان، وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات.

توفير غرف العزل داخل اللجان

- توفير غرف العزل داخل اللجان وتجهيزها عند الحاجة إليها.

- تأمين الكنترول بشكل تام، ويمنع تمامًا أن يكون الكنترول في الدور الأرضي، وأن يكون أعضاؤه من المشهود لهم بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

- تقسيم العمل على القائمين داخل العملية الامتحانية، بما يتناسب مع كل فرد وقدراته.

- حسن التعامل مع أولياء الأمور خارج اللجان والعمل على حل المشاكل، والتعرف على أسبابها.