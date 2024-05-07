«التنسيق الحضاري»: بدء تطوير ساحة إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة محمد أبو سعدة، بدء العمل في تطوير ساحة إبراهيم الدسوقي، بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات التي يشارك بها الجهاز لتطوير الميادين الرئيسية بمختلف المحافظات.

تفاصيل تطوير ساحة إبراهيم الدسوقي

وذكر «أبوسعدة» لـ«الوطن»، أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تقدم من قبل بمقترح لتطوير ساحة إبراهيم الدسوقي إلى محافظة كفر الشيخ، من أجل إعادة تصميم الفراغات العامة بالساحة والمحيطة بالمسجد، وإزالة التشوهات التي تؤثر على جماليات الصورة البصرية.

ولفت «أبو سعدة» إلى أن الجهاز وقع برتوكولا مع محافظة كفر الشيخ للبدء في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أهمية مدينة دسوق كمحور ثقافي وحضاري، خاصة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي بناه إبراهيم الدسوقي، أحد أولياء الله الصالحين، ويضم ضريحه، ويعد المسجد أبرز المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء الدول.

وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أعلن الانتهاء من التدريب المنعقد بالتعاوم مع وزارة التنمية المحلية تتعلق بإحياء الهوية البصرية والطابع العمراني لأقاليم مصر، من خلال شرح دليل الهوية البصرية للمدن المصرية، حيث تم شرح مفهوم الهوية البصرية والطابع العمراني للمدن وأهميته في تحسين جودة الحياة وتعميق الانتماء الوطني وخلق تفاهم واتفاق حول مفاهيم الثقافة والهوية وروح المكان.