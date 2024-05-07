«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوغل في محور صلاح الدين

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في معبر رفح، إن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في هذه الأثناء، حيث يُسمع في كثير من الأحيان أصوات عمليات قصف ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بها في أحياء متفرقة جنوب شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الطلقات والأصوات التي تُسمع من حين لآخر تعبر عن حالة الانتشار المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتواجد حاليا في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

توغل قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء، أن البوابة الرئيسية لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني تبعد ما يزيد على كيلومتر عن الجانب المصري، وتتواجد القوات الإسرائيلية الآن بالمنطقة الشرقية لهذه البوابة، وتقوم بعمليات تشابك وقصف لعدد من الأحياء السكنية بالمنطقة الشرقية بمحافظة رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تتمركز في هذه المنطقة، ومن حين إلى آخر تقصف المنطقة الغربية، وهي الممتدة حتى سواحل البحر المتوسط بحوالي 14 كيلومترا، موضحا أن قوات الاحتلال لم تتوغل في هذه المنطقة تحديدا، وهو ما يعرف بمحور صلاح الدين، لكنها تتمركز الآن في الناحية الشرقية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.