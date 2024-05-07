معلومات عن حمادة حزين وكيل اللاعبين السابق.. صدم الوسط الرياضي بوفاته

خيّم الحزن على الوسط الرياضي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان وفاة حمادة حزين العواري وكيل اللاعبين السابق، إذ كتب إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، عبر «تويتر»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وداعًا يا أطيب حد في الدنيا، وفاة حمادة حزين وكيل اللاعبين السابق، أطيب حد في الدنيا، الله يرحمك ويغفر لك ويدخلك جناته».

معلومات عن حمادة حزين

وحمادة حزين العواري هو وكيل اللاعبين السابق ومنسق معسكرات الأندية، من عائلة العوارية بأصفون المطاعنة، وهي إحدى القرى التابعة لمركز إسنا في محافظة الأقصر، بحسب أصدقائه على «فيسبوك».

كان مسؤولًا عن تقديم اللاعب بغرض توظيفه مع نادٍ آخر مقابل عمولة معينة، أو التوسط بين أحد الناديين بغرض إكمال توقيع عقد انتقال لاعب، إذ يعتبر وكيل اللاعبين في كرة القدم هو ممثل ووسيط يُدير مصالح لاعب واحد أو عدد من اللاعبين.

وكتب عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك الأسبق، كلمات مؤثرة في وداع وكيل اللاعبين السابق، عبر «فيسبوك»: «البقاء والدوام لله انتقل إلى رحمة الله صديقي وأخي وعشرة العمر حمادة حزين، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون».

نجوم الوسط الرياضي ينعون حمادة حزين

رثا وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، حمادة حزين عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إذ دون: «من أجدع وأرجل الناس في مجال الكرة والوسط بتاعنا، بجد صدمة كبيرة وفاتك يا حمادة، لسه متكلمين من فترة قريبة أوي سبحان الله، البقاء لله وحده ربنا يرحمك يا حمادة ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، حمادة حزين في ذمة الله».

وودّع إبراهيم مدكور المستشار الإعلامي لنادي السكة الحديد الرياضي صديقه الراحل، عبر «فيسبوك»: «فوجئت بخبر وفاة صديقي وأخويا وأطيب الناس حمادة حزين، والله الواحد مش مستوعب لحد الآن، كان لسه مكلمني ومواعدني النهاردة نتقابل، أصحى من النوم على خبر وفاته».