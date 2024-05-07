«النواب» يدين عمليات الاحتلال الإسرائيلي ويطالب بالاستماع إلى صوت العقل بدلاً من السلاح

«جبالى»: حكومة «نتنياهو» تتحمل مسئولية تصعيد الأحداث.. وجهود مصر متواصلة لإنهاء الكابوس الإنسانى.. و«محسب»: على المجتمع الدولى التحرك

حمّل المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، كل الأطراف المعنية، وخاصةً الحكومة الإسرائيلية، المسئولية الكاملة عن أيّ عملٍ يؤدى إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمى يحقن دماء المدنيين.

وأضاف فى الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية، أن مجلس النواب طالب كل الأطراف بأن تعى جيداً أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً، وأنه لا فكاك من تبنى لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، والاستماع إلى صوت العقل بدلاً من صوت السلاح.

وقال: «نتابع بكلّ اهتمامٍ، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضى الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، التى سلكت مسارات متباينة، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصرى الكبير، والوساطة المصرية القطرية، تمهيداً لإنهاء الكابوس الإنسانى الذى يصارعه أهالى قطاع غزة منذ ما يزيد على مائتى يومٍ، إلا أنّ الحكومة الإسرائيلية قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفورى، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، فى تلويح متغطرس بهجوم برى على المدينة».

وطالب «جبالى» المجتمع الدولى بالخروج من حالة الصمت المخزى، وتبنى الإجراءات التى تحول دون ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، وحثّ إسرائيل على تبنى نهج السلام للوصول إلى حلٍّ سلمى.

وواصل: «مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التى يخطوها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعيداً كل البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليل على ذلك جهوده المتواصلة للوصول إلى وقف عاجل لإطلاق النار».

من جانبهم، أدان عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، عمليات الاحتلال الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية، وقال زكى عباس، عضو مجلس النواب إنَّ مصر لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطينى.

واستنكر «عباس» عمليات الاحتلال فى مدينة رفح، لأنها خرق فاضح للقرارات الدولية مشدداً على أنَّها ستتسبب فى قتل آلاف المدنيين، وستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام.

وطالب بضرورة تحرك المجتمع الدولى ضد هذه الانتهاكات، والتدخل العاجل لوقفها وحماية حقوق الإنسان فى فلسطين، باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات.

وقال إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر سيظل ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، ورافضاً لكل محاولات تصفيتها بفرض مخطط التهجير القسرى بوسائل العنف والتطرف كافة، مرتكباً مجازر وحرب إبادة جماعية، فى انتهاك واضح وصارخ للحقوق والقوانين والأعراف الدولية، وسط صمت المجتمع الدولى المتخاذل.

ولفت «وهبة» إلى أن مصر تقدم أوجه الدعم القانونية كافة، من خلال تقديم مذكرة للجهات القانونية الدولية كمحكمة العدل الدولية، وتقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء فى غزة، وتحاول تكثيف جهودها لتعزيز مسار المفاوضات بين أطراف الصراع.

وطالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولى بالتحرك فوراً لمنع حدوث كارثة جديدة فى غزة جراء الهجوم الإسرائيلى على رفح الفلسطينية، بعد إصرار مجلس الحرب الإسرائيلى على استكمال عملياته العسكرية داخل المدينة الفلسطينية الصغيرة والتى تكتظ بـ1.4 مليون فلسطينى نازح من جميع أنحاء القطاع منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن، مشيراً إلى أن عملية عسكرية شاملة فى رفح الفلسطينية ستُحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، وهو ما لا تقبله مصر.