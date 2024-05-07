«وأنت في بيتك».. بنك مصر يكشف تفاصيل فتح الحسابات مجانا

كشف بنك مصر عبر الموقع الرسمي له، إمكانية طلب فتح حساب أونلاين مجانًا دون مصاريف من خلال موقع البنك الإلكتروني.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك مصر، نرصد في السطور التالية، تفاصيل فتح الحساب أونلاين مجانًا على النحو التالي:

تفاصيل طلب فتح حساب أونلاين

- يمكن فتح الحساب مجانًا دون مصاريف.

- ودون مصاريف أيضا يمكن إصدار بطاقة خصم فوري.

- لا يحتاج الشخص للانتظار في الفرع، فيمكن حجز زيارته في الموعد المناسب له.

- ﺧﺪﻣﺔ الإﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﻨﻜﻲ BM Online ﻣﺠﺎﻧًﺎ.

شروط التقديم على طلب فتح الحساب

- الخدمة متاحة فقط للأفراد المصريين من 16 عامًا فأكثر الذين ليس لديهم حساب مصرفي قائم طرف بنك مصر، بشرط أن يكون مقيما داخل مصر ولديه بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية.

- الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب بموجب توكيل أو على سبيل الهبة.

كيفية تقديم طلب فتح الحساب أونلاين

- في البداية يعمل الشخص على إدخال البيانات المطلوبة واختيار نوع الحساب المناسب له.

- ثم تحديد الفرع وموعد الزيادة لإتمام إجراءات تفعيل الحساب.

- التوجه إلى فرع بنك مصر ببطاقة الرقم القومي من أجل التوقيع والحصول على رقم الحساب.