في 10 نقاط.. مشروع قانون العمل الجديد يحمي حقوق المرأة

تعمل الدولة المصرية على حماية حقوق المرأة بشتى الطرق الممكنة، وتولي الدولة اهتماما كبيرا للمرأة في مجال العمل، وتحرص على توفير بيئة صالحة ومناسبة لها، حتى تتمكن من ممارسة الوظيفة بشكل آمن.

المرأة في مشروع قانون العمل الجديد

وجاء مشروع قانون العمل الجديد يعمل على خلق بيئة عمل آمنة للمرأة، فشمل مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان العديد من البنود التي تضمن تحقيق ذلك، حيث احتوى القانون على باب كامل يحمل اسم «تشغيل النساء».

وتتلخص أحكام مشروع قانون العمل الجديد حول تشغيل المرأة في 10 نقاط، وهم:

1. تطبق على العاملات نفس القوانين المنظمة للعمال دون أي تفرقة، شريطة تساوي ظروف العمل.

2. يقوم الوزير المعني، بعد استشارة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإصدار قرار يحدد الظروف والأوقات والمهن التي يُمنع فيها تشغيل النساء.

4 شههور إجازة أمومة

3. تتمتع العاملة بحق الحصول على إجازة أمومة لمدة أربعة أشهر، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط ألا تقل الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، وتكون مدفوعة الأجر، ولا يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة أكثر من مرتين خلال فترة عملها.

4. يُمنع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الأمومة.

5. يحق لصاحب العمل حرمان العاملة من تعويض الإجازة أو استرداد ما دُفع إذا ثبت عملها لدى آخرين خلال الإجازة، دون المساس بالمسؤولية التأديبية.

فترتين رضاعة إضافتيتين

6. تحصل العاملة المرضعة على فترتي رضاعة إضافيتين خلال العامين التاليين للولادة، كل منهما لا تقل عن نصف ساعة، ويمكن دمجهما، وتُحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

7. تستحق العاملة في منشأة بها 25 عاملًا فأكثر إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد عن سنتين لرعاية طفلها، ولا تُمنح هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات خلال فترة الخدمة.

8. تستطيع العاملة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، بشرط إخطار صاحب العمل خطيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الولادة.

9. يجب على صاحب العمل تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل.

10. يُطلب من صاحب العمل الذي يوظف 100 عاملة فأكثر في مكان واحد إنشاء حضانة أو التعاقد مع حضانة لرعاية أطفال العاملات، وفقًا للشروط التي يحددها الوزير المعني.