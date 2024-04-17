حفظ كتاب الله بعمر 13 عاما.. «سرحان» يحاكي كبار القراء ويتلو القرآن بالمقامات

يتلو القرآن بصوت عذب يلتفت إليه كل من يسمع صوته الخاشع، يظن البعض أنه صوت «راديو» وليس قارئ قرآن، شاب في عمر الـ26 استطاع بعذوبة صوته أن يتصدر محركات البحث الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد محاكاته لكبار قراء القرآن الكريم حول العالم، فيستطيع الشيخ محمود سرحان أن يبهرك بصوته حين يُقلد الراحل محمد صديق المنشاوي، ويشعرك بالطمأنينة حين يتلو بصوت محمود الحصري، بينما تشعر بالسكينة حين يأخذك في تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل.

«محمود» حصل على دبلوم وحفظ القرىن غّير حياته

نشأة الشيخ محمود سرحان في قرية كفر المدينة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية جعلته يحفظ كتاب الله مبكرا، إذ سمعته والدته يقرأ القرآن حين كان في الصف السادس الابتدائي فصممت على أن يتم حفظ كتاب الله، وأن يتعلم المقامات والتجويد «بدأت أحفظ القرآن الكريم وأنا في ابتدائي، والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لوالدتي سمعتني وأنا بقرأ في البيت فطلبت مني أن أذهب إلى شيخ لكي أحفظ القرآن، فبدأت أروح الكٌتاب وحفظت كتاب الله في عام واحد على يد الشيخ دويدار أحد مشايخ القرية».

صدفة غّيرت حياة «محمود»، إذ بدأ مع حفظ القرآن الكريم أن يؤم الناس في الصلوات بمساجد قريتهم، ليسمعه أحد أبناء عمومته ويشجعه بتشغيل مقطع صوتي للشيخ الراحل محمود الليثي، ليزداد فضول محمود نحو سرعة حفظ كتاب الله «لما سمعت صوت الشيخ الليثي زاد فضولي أكتر إني أعرف مين الشيخ ده وبدأت أقلده وتربيت على صوته وقلت لازم أبقى قارئ قرآن، كان صوته عذب وشجي وقوي فاتعلمت منه كتير، وبعدين والدي لما لقاني سريع الحفظ بدأ يشغل ليا دايما القرآن بأصوات مشايخ مختلفة على تليفونه، فمن كتر سماعي بقيت أقلد وأحفظ بسرعة».

القارئ الصغير يجوب محافظات مصر

كثير من قراء القرآن أثروا في حياة الشيخ الصغير الذي ذاع صيته وأصبح يحاكي أكبر قراء القرآن في العالم «في مرة تانية سمعت سورة يوسف بصوت الشيخ السيد سعيد، فعلطول بقيت أسمع وأحاكيه وأسجل القرآن وأنا بقلده، لحد ما سمع صوتي فطلب يقابلني وقالي سمعني التلاوة، فلما سمعني انبهر بأدائي وصوتي وقالي وقتها أنت أحسن واحد قلد صوتي ووقتها قالي هيبقى ليك مستقبل في التلاوة، مسكت في الكلمة وسيبت كل حاجة واتجهت لسرعة إتمام حفظ كتاب الله ودا حصل في عام واحد وأنا عمري 13 سنة».

لم يقف طموح القارئ الصغير محمود سرحان عند تقليد كبار القراء بل اتجه إلى قراءة القرآن في المآتم حتى ذاع صيته في محافظات مصر «أنا فضلت أدخل دبلوم زراعة بدلا من الكلية علشان أتفرغ لتعلم المقامات والمراجعة على القرآن الكريم، ولأني كنت اتجهت للتلاوة وبدأت أروح مآتم، بقرأ القرآن بأصوات المشايخ المنشاوي والحصري ومصطفى إسماعيل وبعشقهم، والسيد سعيد، ومحمد الليثي، والسيد متولى، عبدالفتاح الطاروطي، محمد رفعت، والشحات أنور، ومحمود البنا، وصالح على حسن، وبلف مصر من شرقها لغربها».

ألقاب محمود سرحان ابن الـ26 عاما

قيثارة السماء وشيخ قراء الشباب، لقبان أُطلقا على محمود سرحان ابن الـ26 عاما، حيث يتداول عشرات الآلاف من الشباب فيديوهاته وهو يقرأ القرآن الكريم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أنه يحلم بأن يكون قارئا في الإذاعة المصرية: «بحلم أكون قارئ في الإذعة المصرية، أنا دلوقتي بصلي التراويح بالناس في شهر رمضان بمسجد السلام بمدينة نصر، دا غير إني بلف المحافظات كقارئ للقرآن في المآتم من وأنا عندي 13 سنة، فنفسي حلمي يتحقق وخاصة إني أقدر أقلد أي صوت في العالم».