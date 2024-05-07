«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية ذروتها بعد 48 ساعة.. 5 نصائح للتعامل معها

تغيرات جوية عدة منذ بداية الربيع، يصاحبها في كثير من الأحيان ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون ذروة ارتفاع الحرارة، بعد 48 ساعة من الآن، لذلك وجب التعامل بحذر مع ذلك التباين في اختلاف درجات الحرارة.

بداية من الغد متوقع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل مناطق الجمهورية، والتي ترتفع بمعدل طفيف مقارنة باليوم، ويشهد يوم الخميس نشاطا في حركة الرياح على القطاع الغربي من الجمهورية مثل الصحراء الغربية والسواحل الشمالية لمصر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وذلك راجع إلى تأثر البلاد بمنخفض خماسيني وفقًا لمحمود القياتين خبير هيئة الأرصاد خلال حديثه لـ«الوطن».

البلاد تتأثر بمنخفض خماسيني

ويرجع السبب الأساسي لارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح والأتربة، إلى التأثر بمنخفض خماسيني متكامل الأركان، يجلب معه كتلا هوائية جنوبية غربية، تكون شديدة الحرارة ونشطة وترتفع معها درجات الحرارة بهذا الشكل، مع إثارة للرمال والأتربة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ويكون ذلك وراء التأثر بارتفاع درجات الحرارة وفقًا لـ«القياتي».

5 نصائح للتعامل مع هذه الظاهرة الجوية

توجد العديد من النصائح التي وجب على المواطنين اتباعها، للتعامل مع الطقس شديد الحرارة، والتي يمكن إيضاحها فيما يلي: