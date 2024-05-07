سبب وفاة حمادة حزين وكيل اللاعبين السابق.. دخل في غيبوبة قبل رحيله

رحيل مفاجئ دون وداع لوكيل اللاعبين السابق حمادة حزين، ترك أهله وأصدقائه في صدمة بعد إعلان وفاته خلال الساعات القليلة الماضية، لُيخيم الحزن على الوسط الرياضي، ونجوم الكرة المصرية، الذين حرصوا على رثائه بكلمات مؤثرة عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

سبب وفاة حمادة حزين

سبب وفاة وكيل اللاعبين السابق حمادة حزين العواري، كشفه أحمد العواري من أبناء عمومته خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّه أصيب بنزلة برد شديدة يوم السبت الماضي، رقد على إثرها في سرير أحد مستشفيات القاهرة يتلقى العلاج، حتى دخل في غيبوبة استمرت يومين، ووافته المنية في ساعة متأخرة من أمس الاثنين: «هو كان عنده دور برد شديد، ودخل في غيبوبة ومكملش يومين وتوفي إلى رحمة الله».

وحمادة حزين يبلغ من العمر 54 عامًا، متزوج، ولديه من الأبناء خمسة 3 بنات و2 ذكور، ويقيم في محافظة القاهرة، ويعمل في مجال وكالة اللاعبين وفرش الملاعب وتنظيم المعسكرات، يقول علاء العواري: «قبل دور البرد ده كانت صحته كويسة جدًا، وبيمارس شغله بشكل طبيعي وبيسافر ومفيش أي حاجة».

كلمات مؤثرة في وداع حمادة حزين

ومنذ إعلان خبر وفاة حمادة حزين، تحوّلت صفحات أصدقائه وأسرته إلى دفتر عزاء، ينعون خلالها فقيدهم، إذ كتب محمد العطفي كلمات مؤثرة رثى بها صديقه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلًا: «البقاء لله حمادة حزين أبو عمر في ذمة الله، رحلت وتركت حزن عميق لا أعلم متى ينتهي، وألما في النفس لا يزول، ووجعًا لا يحتمل، رحل معك الإخلاص والوفاء، كنت خير الرفيق والصديق، كم من مرات تقاسمت معك هذه الحياة، كم أتمنى أن يعود الزمن ليمنحني القدر لحظات أراك فيها».

وعلق صديقه أحمد الشرقاوي على خبر وفاته: «انتقل إلى رحمة الله تعالي صديقي وأخي الأكبر الكابتن حمادة حزين العواري، مش مصدق والله يا حبيبي كنا متفقين علي لقاء قريبًا ولكن أمر الله نفذ، ربنا يرحمك يا أصيل ويغفر لك، نلتقي في الجنة يا حبيبي».

وكان عدد من نجوم الكرة المصرية رثوا حمادة حزين وكيل اللاعبين السابق عبر صفحاتهم الشخصية على فيس بوك، من بينهم إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، وعصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك الأسبق، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وإبراهيم مدكور المستشار الإعلامي لنادي السكة الحديد الرياضي.