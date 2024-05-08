طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات.. خطوات بسيطة ومذاق شهي

المولتن كيك من الحلويات الشهية اللذيذة التي يحبها الكبار والأطفال، ويمكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة ونكهات مختلفة تتوافق مع جميع الأذواق، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل المولتن كيك بمكونات متوفرة في كل بيت.

ويُمكن لربة المنزل تحضير المولتن كيك بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، وفي وقت لا يتعدى الـ20 دقيقة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، كالتالي:

طريقة عمل المولتن كيك

المقادير

نصف كوب من الكاكاو البودر.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر المطحون.

3 ملاعق من الدقيق.

بيضة.

بياض بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير المولتن كيك

اخلطي الزبدة مع الكاكاو، على حمام مائي وقلبيهم حتى يمتزجا.

اخلطي البيض مع بياض البيض والسكر والفانيليا، واخفقيهم جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

ضيفي خليط الكاكاو مع الزبدة مع الاستمرار بالخفق.

احضري قوالب الكب كيك وقومي بدهنها بالزبدة ثم صبي الخليط بالقوالب.

ضعيها في الفرن متوسط الحرارة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ضعي الكب كيك فى طبق التقديم وزينيه بالسكر والشوكولاتة المبشورة، وصبي عليها شوكولاتة سائلة.

طريقة عمل مولتن كيك بالآيس كريم

المقادير

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

50 جراما من الزبدة.

1/2 كوب من السكر.

1/2 من الشوكولاتة الداكنة.

آيس كريم شوكولاتة.

طريقة تحضير المولتن كيك بالآيس كريم