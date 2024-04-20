عمره 12 عاما.. «يوسف» طفل معجزة يطرب المارة بالغناء في شارع المعز

على بعد أمتار قليلة من مسجد الحُسين، تجمع عشرات المصريين والسياح حول طفل صغير، لا يتخطى عمره 12 عاماً، يتجول بشارع المعز، لسماع صوته العذب الذي أدهش الحضور بغناءه وأجبرهم على الوقوف والاستماع له.

يوسف يدهش السياح في شوارع المعز

أدهش يوسف عاشور صاحب الـ12 عاماً العشرات من المصريين والسياح الأجانب، بسبب قوة صوته وروعته، ورغم صغر سنه إلا أنه اعتاد المجيء إلى شوارع المعز كل يوم لترى الناس موهبته: «كتير قالولي صوتك حلو يا يوسف ليه متحاولش تغني؟، فبقيت آجي هنا كل يوم، وبعمل كده بقالي كذا سنة علشان الناس تسمعني ونعرف السياح أن عندنا مواهب بجد».

رحلة من المنشية للحسين

بالرغم من سنه الصغير وشعوره بالإحراج، إلا أن ابن «المنشية» لم يفكر في يوماً في التوقف عن الغناء: «باجي كل يوم من المنشية لحد المعز علشان أغني واعرف الناس أن صوتي حلو، والسياح بتيجي تتصور معايا ويقولولي غني لكن أنا أوقات كتير بكون مكسوف من اللمة دي».

يعشق أصالة وعبد الحليم

عبر عاشور عن حبه الشديد للعندليب «عبد الحليم حافظ»، ونجمة الغناء العربي «أصالة» قائلاً: « بحب أصالة جداً وبحب كل أغانيها، وبرضو بحب عبد الحليم حافظ وبحب أغنيله وأنا لوحدي، والناس بتطلب مني أغني أغاني عبد الحليم، علشان صوتي حلو فيها».

حلم الشهرة يراوده

«نفسي اتشهر والناس تعرف أن صوتي حلو»، هكذاعبر ابن الـ12 عاماً، عن حلمه الذي لطالما تمنى تحقيقه رغم صغر سنه، وهو الشهرة.