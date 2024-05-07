محافظ القليوبية: تقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المراكز التكنولوجية لمتابعة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر شكر وبنها، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم سبل الدعم لهم، وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

مٌعدلات الأداء بهذا الملف الحيوي

ووجه محافظ القليوبية خلال تفقد المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة مسُتمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومُتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية

وأوضح أنه جرى وضع بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن فتح باب التصالح يُمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، التي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز خمس سنوات 3 سنوات بدون فائدة، و4 سنوات فائدة 5%، و5 سنوات فائدة 7%.

أكد «الهجان»، أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، ووجه بضرورة تطوير هذه المراكز وتحسين خدماتها، كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع مٌراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن هذه المراكز تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال البناء، وتعزيز الالتزام بالقانون، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في محافظة القليوبية