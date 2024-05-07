«الأرصاد» تٌحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. حافظوا على سلامتكم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط شبورة مائية على أغلبية الطرق السريعة خلال فترات الصباح الباكر، مما يتوجب على السائقين توخي الحذر خلال القيادة تجنبا لحوادث السير.

شبورة مائية

وأوضحت «الأرصاد»، أن الشبورة تتكاثر صباحا، على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ومع ارتفاع النهار، من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية خلال فترات متقطعة، وتستمر درجات الحرارة في الاستقرار، لتكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.

القيادة بحذر

وفي وقت سابق قدمت هيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح لتفادي مخاطر الشبورة المائية على الطرق السريعة، والتي من أهمها:

- القيادة بهدوء وحذر.

- التوقف عن قيادة السيارة في حال انعدام الرؤية بشكل تام.

- إضاءة كشافات الشبورة المائية الموجودة بالسيارة.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلًا؛ لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.