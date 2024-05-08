قناة مجانية لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

مباراة ينتظرها الجميع، ليس فقط عشاق الميرنجي ريال مدريد والعملاق البافاري بايرن ميونخ، بل جميع مشجعي كرة القدم، حيث يتواجه الفريقين ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد تعادل الفريقين بمباراة الذهاب بنتيجة 2-2 على ملعب أليانز أرينا.

في التقرير التالي نستعرض القنوات المجانية التي تنقل مباراة الإياب، بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال، والتي من المفترض عرضها في الساعة الـ 10 مساء اليوم الأربعاء.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 11785.

أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Eutelsat.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

من المفترض أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت، بإذاعة لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بين بايرن ميونخ وريال مدريد، بعد حصولهم على بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت الشبكة عرض المباراة عبر 3 قنوات، بتعليق عربي وإنجليزي.

نتيجة مباراة الذهاب

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث أحرز هدفي الفريق الإسباني البرازيلي فينيسوس جونيور، بينما سجل للفريق البافاري ليروي ساني وهاري كين.