وظيفة قيادية شاغرة في وزارة الزراعة.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تفاصيل الوظائف القيادية الجديدة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واستصلاح الأراضي وهي وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

شروط التقديم:

مؤهل عال يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

الإلمام التام بكل اللوائح والقوانين والإجراءات داخل الوزارة.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- أن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل خلال السـنتين السابقتين مباشرة على شغل الوظيفة.

المستندات المطلوبة:

أصل + 7 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية – صورة البطاقة الشخصية – 8 صور شخصية – بيان بأبرز الإنجازات معتمد – بيان بالمقترحات + ملف يتمّ سحبه من مكان التقديم واستكمال بياناته).

طريقة التقديم

تسلم الطلبات باليد إلى إدارة التعبئة والاختيار - مبنى استصلاح الأراضي الدور الحادي عشر بالجهات: 1 ش نادى الصيد – الدقي – الجيزة.

مواعيد التقديم:

من اليوم 8 مايو وحتى 8 يونيو 2024

ولتفاصيل الوظائف من هنــــــــا