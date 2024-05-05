«الكهرباء» تجري التجارب النهائية لتأمين التغذية لمباراة الزمالك وسموحة

تنتهي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من استعداداتها النهائية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية لمباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك ونادي سموحة في الجولة رقم 21 من مسابقة الدوري العام، في تمام الساعة 7 مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة

وقال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء إنَّ الأجهزة والطواقم الفنية بالشركة ستجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراة الزمالك وسموحة قبل انطلاقها بـ3 ساعات من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، لافتًا إلى أنَّه جرى التأكّد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن» أنَّه جرت مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد برج العرب وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى أنَّه سيتمّ إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

ماكينة احتياطية ومولدات لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي

وأكّد «الفقي» أنَّه سيجرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية، للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل لافتًا إلى أنه سيجرى تدعيم استاد برج العرب بـ7 ماكينات طوارئ، إضافة إلى ماكينتين للبث المباشر وماكينة احتياطية ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي.