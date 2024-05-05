25 منقذا لتأمين شواطئ الغردقة في شم النسيم.. اعرف رسوم الدخول

رفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات شم النسيم على شواطئ الغردقة، وجرى اتخاذ تدابير الأمن والسلامة اللازمة بالشواطئ العامة لاستقبال آلاف المصطافين وزيادة المنقذين وتوفير سيارة إسعاف مجهزة على الشواطئ وزيادة الخدمات الأمنية.

تأمين الشواطئ في شم النسيم

وقال أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى تأمين الشواطئ بزيادة عدد المنقذين إلى 25 منقذا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة لكل شاطئ، ووتوفير أعداد كبيرة من الكراسي والشماسي، وتنظيم عملية دخول المصطافين من خلال البوابات الإلكترونية.

وقال إنه سيتم فتح أبواب الدخول من الساعة الثامنة صباحا أمام المواطنين وآخر موعد لنزول البحر هو السادسة مساءً.

وأكد على توافر أماكن لألعاب الأطفال وكافتيريا وحدائق خضراء ومطاعم وحمامات في الشواطئ.

أسعار الشواطئ في الغردقة

وأوضح مدير شواطئ العائلات بالغردقة، أن أسعار الشواطئ العامة في شم النسيم بالغردقة كالتالي:

شاطئ العائلات1 رسم الدخول 10 جنيهات مساءً.

شاطئ العائلات 1 رسم الدخول 50 جنيها حتى 5 مساء

شاطئ العائلات 2 رسم الدخول 20 جنيهًا.

منتجع العائلات الأفراد

تذكرة 50 جنيهًا.