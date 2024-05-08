«تعليم الجيزة» توجّه بعزل أي حالة مرضية في امتحانات صفوف النقل

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات النقل بلجان مدارس تعليم الجيزة، وحجرات الكنترول في المدارس وشيتات الرصد، كما تفقد لجان مدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وكان في استقباله حنان موسى مدير عام الإدارة.

وتابع وكيل الجيزة، مدرستي هدى شعراوي الإعدادية بنات، والمدينة الجامعية النموذجية الابتدائية المشتركة التابعتين لإدارة الدقي التعليمية، وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة.

وواصل سلومة جولته بمتابعة مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث تفقد لجان الامتحانات وتحاور مع الطلاب حول تقييمهم للامتحان وهل توجد أي مشاكل تواجههم، مؤكدا أنّ غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

وشدد وكيل تعليم الجيزة، بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه، مشددا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحان، كما تابع غرف العزل وتأكد من وجود الزائرة الصحية ونبه على عزل أي حالة مريضة ومتابعة اللجان الخاصة، واتجه لمتابعة اللجان الخاصة بالطلاب المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية.

الدقة في التصحيح والانتهاء منه أولا بأول

كما تابع حجرات الكنترولات وأكد ضرورة الدقة في التصحيح والانتهاء منه أولا بأول، وأثنى على الأداء المميز بالإدارات التي تمت زيارتها وأشاد بالجهد المبذول وأعرب عن تقديره للنظام والانضباط داخل اللجان وخارجها من مديري المدارس والمعلمين والخدمات المعاونة بالمدارس.

وأدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وطلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، طلاب الصف الأول الإعدادي مادتي اللغة العربية والخط، وطلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادة اللغة العربية.