«تعليم الجيزة»: 98% من طلاب «أولى ثانوي» سجلوا دخول على منصة الامتحان

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرف عمليات الإدارات التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية من خلال شبكة الكونڤرانس، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية في الإدارات التعليمية، ووجّه بالمتابعة المستمرة لمدراء ووكلاء الإدارات لسير العملية الامتحانية بالمدارس، ورافقه خلال جولته سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ورشا يوسف مدير شؤون الطلبة والامتحانات ومديري المراحل.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة التأكيد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو السماعات أو الساعات الإلكترونية أو الكتب أو المذكرات الخاصة بالمادة التي يؤدي الطلاب فيها الامتحان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الغش، لمصلحة الطالب وعدم تعريضه للمساءلة القانونية وحرمانه من الامتحان، مؤكدا أنّ 98% من الطلاب نجحوا في تسجيل الدخول إلى منصة الامتحان.

وأكد سلومة التصدي بحزم لحالات الشغب أو البلطجة داخل اللجان وتحويل الحالات للشؤون القانونية وتطبيق اللوائح والقوانين على تلك الحالات.