وزير الإسكان يوافق على إقامة مشروع سكني بمقابل عيني في 6 أكتوبر

أصدَر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإقامة مشروع سكني بمقابل عيني، في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.

قرار وزير الإسكان بإقامة مشروع سكني بمقابل عيني في 6 أكتوبر

ونص قرار وزير الإسكان، المنشور اليوم في جريدة الوقائع المصرية في العدد 101 الصادر بتاريخ 8 مايو، على أن يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9 ب) بمساحة 3.128 فدان بما يعادل 13138.449 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم 26 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ«جمال السعيد محمد الطاهر الغمراوى» لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والمبرم في 22 يونيه 2021، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

ونص القرار على أن يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك يتمّ إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

كما نص على أن يلتزم المخصص له بإزالة كل المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء في استصدار تراخيص البناء، كما يلتزم بتقديم البرنامج الزمني للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائي - طريق ممهد).

نص قرار وزير الإسكان في الوقائع المصرية