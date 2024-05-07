وظائف أفراد أمن برواتب مجزية.. سكن ومواصلات ووجبات

وظائف متنوعة بشركات تعمل في عدة مجالات توفرها مبادرة «توظيف مصر»، لتلبي احتياجات الشباب من خلال توفير فرص عمل مناسبة من حيث التخصص المناسب لكل شاب وفتاة، وكذلك الرواتب والحقوق والمميزات الأخرى.

وظائف مبادرة «توظيف مصر»

وأعلنت مبادرة «توظيف مصر» عن وظائف أفراد أمن بشركة «كونتراك»، إحدى شركات «أوراسكوم»، موضحة الشروط اللاومة لشغل هذه الوظائف، وكذلك المميزات التي سيحصل عليها المقبولون.

شروط التقديم للوظائف

وتشترط الشركة للقبول بالوظائف توافر عدد من الشروط في المتقدمين لها، كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

- تقديم موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- مرتبات مجزية.

- تأمين اجتماعي وطبي.

- العمل 25 يوما و5 أيام إجازة.

- يوجد سكن.

- توجد مواصلات داخلية.

- توفير وجبات.

كيفية التقديم للوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــا.

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