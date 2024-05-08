المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في السعودية.. الشروط ورابط التسجيل

أتاحت السعودية لمواطنيها والمقيمين في المملكة، إمكانية الحجز لموسم حج 1445، عن طريق الدخول من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أو عبر استخدام تطبيق «نُسك» المتوافر على الهواتف، وذلك لمن تنطبق عليه الشروط، على أن تكون الأفضلية لمن لم يسبق له الحج، بحسب ما جاء في موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي.

شروط الحجز بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل

واشترطت للحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أن تكون الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول في شهر ذي الحجة، وألا يقل عمر المتقدم عن 15 عاما (بالتاريخ الهجري).

والأولوية هي لمن لم يسبق له أداء الحج، ومن شروط الحالة الصحية إكمال لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية بدون أمراض مزمنة أو حادة أو معدية.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وللتسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من أجل التواجد بموسم الحج، يمكن الدخول على الرابط https://localhaj.haj.gov.sa/، واتباع الخطوات التالية:

- اختيار إنشاء حجز جديد.

- تعبئة البيانات المطلوبة.

- إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال.

- الموافقة على الشروط والأحكام.

- التحقق من بيانات التقدم عبر النظام.

- وهناك خطوة اختيارية مرتبطة بإضافة مرافق (مواطن أو مقيم) أو إضافة محرم (الزوج الأخ الأب الابن) وكلاهما اختياري.

- اختیار باقة الحج.

- إدخال بيانات الحساب البنكي.

- اختيار طريقة السداد (دفعة كاملة أو دفع جزئي).

- إتمام الحجز باستلام رسالة نصية على الجوال، وظهور معلومات الحجز على لوحة المستخدم.