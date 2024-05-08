زيادة الدعم على البطاقات التموينية لـ22 مليون مواطن بشرط وحيد

كشفت مصادر في وزارة التضامن عن اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لزيادة الدعم على البطاقات التموينية من خلال تقديم حزمة سلع غذائية على بطاقة التموين مضافة على حصة الفرد، للأمهات المستحقين لمعاش تكافل وكرامة واللاتي يلتزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، التي تشترطها وزارة التضامن على الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

زيادة الدعم على البطاقات التموينية لـ22 مليون مواطن

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ إجمالي الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة يقدر بـ5.2 مليون أسرة تضم 22 مليون فرد، موضحة أنّ زيادة الدعم على البطاقات التموينية لهذه الفئة مرهون بشروط وحيد وهو الالتزام بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية والمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل.

وتابعت أنّه يتم التأكد من بند الالتزام من خلال فحص البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم للتأكد من حصولهم على المتابعات الصحية والغذائية من الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى المحافظات.

حصة الفرد في التموين

وتبلغ حصة الفرد في التموين 50 جنيها لكل فرد على البطاقة، يتم بها صرف كيس سكر وزجاجة زيت وسلعا أخرى بقيمة مبلغ الدعم، فضلا عن حصة 5 أرغفة يوميا تُصرف من المخابز البلدية بواقع 150 رغيفا طوال الشهر لكل فرد.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وأقرت الحكومة منذ مارس الماضي زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار أكبر حزمة اجتماعية في مارس الماضي.